С РКПЦ в Уфе взыскали 1,4 млн рублей за смерть ребенка

Кировский райсуд Уфы обязал Республиканский клинический перинатальный центр выплатить 1,4 млн руб. компенсации морального вреда потерявшим ребенка супругам.

Согласно материалам дела, в 2023 году истец поступила в клинику для дальнейших родов. Спустя время по результатам кардиотокографии стало известно, что у плода возникла тахикардия. Пациентке сообщили, что через несколько дней ей сделают кесарево сечение, но утром следующего дня плод не шевелился.

В суде истец заявила, что «смерть доношенного ребенка наступила из-за ошибки врачей, которые не оценили всю сложность ситуации, не провели должным образом обследование ее и плода».

Представитель больницы в суде иск не признала.

«Из доводов истца следует, что она неоднократно жаловалась дежурному врачу на активное шевеление плода, не соответствующее обычному состоянию в период беременности. В результате проведенного КТГ-исследования установлена частота сердцебиения плода 170 ударов в минуту. Однако в плане ведения беременности никаких профилактических мер по внутриутробной гипоксии плода проведено не было, жалобы истца не приняты во внимание, не были приняты меры по ранней диагностике»,— указывается в решении.

Венера Хисамова