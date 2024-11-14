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На месте Ботанического рынка в Екатеринбурге построят 25-этажный дом

В Екатеринбурге на ул. Патриса Лумумбы, д. 4 (район Вторчермет) на месте Ботанического рынка построят жилой дом переменной высотности 15-25 этажей. Как указано в проектной декларации, ввести дом в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2027 года.

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Жилая площадь проекта составляет 18,7 тыс. кв. м (411 квартир). Застройщиком выступает компания «СЗ Проект ПЛ». Согласно сервису Rusprofile.ru, учредителем компании является холдинг «ПЛ». По данным издания «Квадратный метр», «СЗ Проект ПЛ» входит в структуру крупной девелоперской компании Touch. Компания была создана в Екатеринбурге около 20 лет назад под именем UDevelopment. Наиболее известные проекты компании в Екатеринбурге – жилые комплексы «Антарес» и LevelUp, в Москве – Champine.

Напомним, в феврале проект прошел общественные обсуждения. Тогда заявлялось, что на территории появится один дом переменной высотности – 15-25 этажей и односекционный 12-этажный дом, а также подземная автостоянка на 68 машиномест.

Мария Игнатова

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