В Челябинске банкротят управляющие компании сети «Аптека от склада»

Компании «Рифарм» и «Рифарм плюс» подали заявления о банкротстве. Согласно данным в картотеке арбитражных дел, общая сумма долга превышает 514,5 млн руб. Эти организации управляли точками продаж сети «Аптека от склада» после поглощения челябинского бренда «Рифарм».

Сеть «Аптека от склада» была в 2009 году основана в Перми предпринимателями Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным. В 2018 году они купили челябинскую сеть «Рифарм», которая тогда объединяла около 50 аптек. Бренд сменили, но названия юридических лиц остались прежними.

«Аптека от склада» на конец июня 2023 года насчитывала почти 800 точек в 24 регионах страны. Сейчас, по данным 2Гис, в Челябинской области нет ни одной точки продаж этой сети.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», руководителем ООО «Рифарм» и «Рифарм плюс» является Лидия Шаврина. Принадлежат компании в равных долях Николаю Шаврину и Андрею Годовалову. ООО «Рифарм» в 2023 году получило убыток в размере 71,8 млн руб., «Рифарм плюс» — 52 млн руб. Николай Шаврин и Андрей Годовалов также проходят через процедуру личного банкротства. Им принадлежат десятки компаний, связанных с сетью «Аптека от склада» в нескольких регионах России.