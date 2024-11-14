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На тюменской трассе сгорело придорожное кафе

На 436 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области сгорело придорожное кафе. Как сообщили в пресс-службе в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар начался из-за неисправной печи.

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Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

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Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Когда на место прибыли первые пожарные, огонь перекинулся с горящего кафе на рядом стоящее здание, которое также относится к общепиту. По данным МЧС, была угроза перехода пожара на соседние строения.

В результате никто не пострадал, площадь пожара составила около 240 кв. м. На месте работали девять специалистов и четыре единицы спецтехники.

Полина Хабарова

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