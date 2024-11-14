В Сочи зафиксировали наиболее высокие цена на квартиры в новостройках
По итогам октября 2024 года Сочи оказался среди городов России с наиболее высокими ценами на новые квартиры. Средняя стоимость объекта на первичном рынке недвижимости на курорте составила 19,1 млн руб., по данным «Авито Недвижимости».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
При этом самые низкие цены на квартиры зафиксировали в Ульяновске (5 млн руб.) и Ижевске (5,3 млн руб.). В это время Москва остается лидером по высокой стоимости с показателем в 21,6 млн руб. Также в топ вошли Казань и Санкт-Петербург. В этих городах цены на недвижимость достигают 11,4 млн и 11 млн руб. соответственно.
По сравнению с июнем 2024 года, последним месяцем действия льготной ипотеки, цены на новостройки в стране снизились на 2%. Наиболее значительное снижение наблюдалось во Владивостоке (-12%), Красноярске (-8%), Омске и Ярославле (-5% в обоих городах).
Аналитики отмечают, что уменьшение цен связано с тем, что на рынок выводятся новые объекты на более ранних этапах строительства, стоимость которых ниже по сравнению с уже завершенными проектами. Эти факторы создают благоприятные условия для покупателей и обеспечивают значительное повышение доступности жилья. В октябре спрос на квартиры на первичном рынке увеличился на 2%.
По мнению управляющего директора направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, важнейшую роль в создании выгодных условий для покупателей играют застройщики, которые идут навстречу клиентам, предлагая гибкие условия и индивидуальные подходы.