В Сочи зафиксировали наиболее высокие цена на квартиры в новостройках

По итогам октября 2024 года Сочи оказался среди городов России с наиболее высокими ценами на новые квартиры. Средняя стоимость объекта на первичном рынке недвижимости на курорте составила 19,1 млн руб., по данным «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом самые низкие цены на квартиры зафиксировали в Ульяновске (5 млн руб.) и Ижевске (5,3 млн руб.). В это время Москва остается лидером по высокой стоимости с показателем в 21,6 млн руб. Также в топ вошли Казань и Санкт-Петербург. В этих городах цены на недвижимость достигают 11,4 млн и 11 млн руб. соответственно.

По сравнению с июнем 2024 года, последним месяцем действия льготной ипотеки, цены на новостройки в стране снизились на 2%. Наиболее значительное снижение наблюдалось во Владивостоке (-12%), Красноярске (-8%), Омске и Ярославле (-5% в обоих городах).

Аналитики отмечают, что уменьшение цен связано с тем, что на рынок выводятся новые объекты на более ранних этапах строительства, стоимость которых ниже по сравнению с уже завершенными проектами. Эти факторы создают благоприятные условия для покупателей и обеспечивают значительное повышение доступности жилья. В октябре спрос на квартиры на первичном рынке увеличился на 2%.

По мнению управляющего директора направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, важнейшую роль в создании выгодных условий для покупателей играют застройщики, которые идут навстречу клиентам, предлагая гибкие условия и индивидуальные подходы.

Мария Удовик