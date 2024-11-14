В Челябинской и Курганской областях объявлен желтый уровень погодной опасности

На территории Челябинской и Курганской областей введен желтый уровень погодной опасности. Причиной стал гололед, в Зауралье местами возможна метель. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, предупреждение о желтом уровне погодной опасности действует в двух регионах до 15 ноября включительно.

В Челябинской области до 16 ноября температура воздуха днем будет подниматься до +3°C. Местами ожидается небольшой снегопад. В Курганской области в эти дни также будет +3°C, местами метель.