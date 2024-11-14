Кинотеатр «Юбилейный» в Сочи отметил 55-летие с праздничной программой

Сочинский кинотеатр «Юбилейный» отпраздновал 55-летие с культурной программой и церемонией награждения лучших сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В прошлую среду, 6 ноября, на площади перед домом культуры организовали развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов. В фойе кинотеатра открылась фотовыставка «Юбилейный в кадре», где посетители могли увидеть уникальные моменты из истории заведения.

Более 50 сотрудников дома культуры получили благодарственные письма и почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Завершилось празднование открытым кинопоказом классического фильма «Летучий корабль».

Мария Удовик