Кинотеатр «Юбилейный» в Сочи отметил 55-летие с праздничной программой
Сочинский кинотеатр «Юбилейный» отпраздновал 55-летие с культурной программой и церемонией награждения лучших сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В прошлую среду, 6 ноября, на площади перед домом культуры организовали развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов. В фойе кинотеатра открылась фотовыставка «Юбилейный в кадре», где посетители могли увидеть уникальные моменты из истории заведения.
Более 50 сотрудников дома культуры получили благодарственные письма и почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Завершилось празднование открытым кинопоказом классического фильма «Летучий корабль».