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В Тюмени владельца газовой заправки оштрафовали на 550 тысяч рублей за нарушения

В Тюмени по постановлению прокуратуры владельца газовой заправочной станции оштрафовали на 550 тыс. руб. за нарушения при эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, заправка не была зарегистрирована в госреестре опасных производственных объектов, у юрлица отсутствует лицензия на эксплуатацию объекта. Не был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности; допускались нарушения при эксплуатации и обслуживании оборудования заправки.

Полина Хабарова

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