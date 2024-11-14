В Тюмени владельца газовой заправки оштрафовали на 550 тысяч рублей за нарушения

В Тюмени по постановлению прокуратуры владельца газовой заправочной станции оштрафовали на 550 тыс. руб. за нарушения при эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, заправка не была зарегистрирована в госреестре опасных производственных объектов, у юрлица отсутствует лицензия на эксплуатацию объекта. Не был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности; допускались нарушения при эксплуатации и обслуживании оборудования заправки.

Полина Хабарова