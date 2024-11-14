Минэнерго РФ выдало «Россети Тюмень» паспорт готовности к зиме

«Россети Тюмень» получили паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов. Приказ об этом выпустило Минэнерго России. На подготовку электросетевого комплекса к текущему осенне-зимнему периоду компания направила более 5 млрд рублей.



Мероприятия программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) прошли на 1200 линейных объектах и 663 высоковольтных питающих центрах. Энергетики отремонтировали 78 трансформаторов высокого класса напряжения, более 300 трансформаторных подстанций низкого класса напряжения, а также почти 2 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Помимо этого, специалисты расчистили порядка 3,6 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП от деревьев и кустарников.

В течение года оперативные сотрудники «Россети Тюмень» прошли тренировки по отработке действий при ликвидации нарушений в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок. К устранению последствий нештатных ситуаций готовы 194 бригады в составе 872 специалистов и 403 единиц спецтехники. При необходимости энергетики могут задействовать 84 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью порядка 15,5 МВт. Все мероприятия программы ТОиР прошли по графику.

АО «Россети Тюмень»