Министр социальных отношений Челябинской области покинула пост

Глава министерства социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина покинула пост. Ее место займет экс-министр экономического развития региона Наталья Лугачева, сообщает пресс-служба правительства региона.

Полномочия Ирины Буториной на должности министра соцотношений прекращаются с 15 ноября. Она проработала на этом посту пять лет.

Наталья Лугачева возглавляла министерство экономического развития Челябинской области с 2019 года.