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Министр социальных отношений Челябинской области покинула пост

Глава министерства социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина покинула пост. Ее место займет экс-министр экономического развития региона Наталья Лугачева, сообщает пресс-служба правительства региона.

Полномочия Ирины Буториной на должности министра соцотношений прекращаются с 15 ноября. Она проработала на этом посту пять лет.

Наталья Лугачева возглавляла министерство экономического развития Челябинской области с 2019 года.

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