В Челябинске спрос на сотрудников для маркетплейсов вырос на 30%

В октябре в Челябинске спрос на сотрудников для маркетплейсов увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние предлагаемые зарплаты для таких специалистов составили 43,4 тыс. руб., сообщает «Авито Работа».

Активнее всего работодатели искали менеджеров по работе с маркетплейсами — спрос на них увеличился в 3,6 раза за год. Специалистам, обеспечивающим эффективное управление операциями и бизнес-кабинетами на онлайн-платформе, предлагают зарплаты около 81,2 тыс. руб. Также увеличилось количество предложений о работе для комплектовщиков и водителей-экспедиторов — интерес к этим сотрудникам вырос на 40% и 29% соответственно. Комплектовщики в среднем могут рассчитывать на жалованье в 76,3 тыс. руб., а водители — в 83,9 тыс. руб.

Виталина Ярховска