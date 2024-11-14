В Бакалинском районе Башкирии в аварии погибли женщина и годовалая девочка

В Башкирии в ДТП погибли 36-летняя женщина и полуторагодовалая девочка, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Авария произошла сегодня около 10:30 на автодороге Бакалы – Туймазы возле села Пенькозавода в Бакалинском районе, где столкнулись Lada Granta и Kia Sportage. Погибшие женщина и ребенок находились в отечественном автомобиле. 35-летний мужчина, сидевший в Kia Sportage, госпитализирован. Пассажир из этого автомобиля также доставлен в больницу для осмотра.

Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Бакалинского района Павел Цынаев, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Майя Иванова