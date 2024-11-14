Директора казанской школы «СОлНЦЕ» Павла Шмакова сбил автомобиль. Мужчина получил травму спины, а водитель уехал с места ДТП. Об этом Павел Шмаков рассказал на своей странице ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани директора школы «СОлНЦЕ» сбил автомобиль

Фото: соцсети В Казани директора школы «СОлНЦЕ» сбил автомобиль

Фото: соцсети

Директор школы «СОлНЦЕ» заявляет, что это не первый случай, когда много автомобилей паркуются перед зданием школы, хотя рядом стоит знак о запрещенной парковке. Павел Шмаков рассказал, что водители сбивали и школьников.

Директор школы сообщил, что припаркованные автомобили мешали работе «Водоканала» и что стоило больших усилий убрать машины с участка.

«Прошу считать этот пост обращением о плохой работе полиции, ГИБДД и служб эвакуации. Результатом этого обращения хочу видеть отсутствие оставленных водителями около школы машин, создающих опасную ситуацию для детей, родителей и учителей СОлнца», — заявил Павел Шмаков.

«СОлНЦЕ» — олимпиадно-научный центр на ул. Кави Наджми в Казани.

Диана Соловьёва