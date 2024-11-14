В Курганской области выявили незаконную добычу полезных ископаемых

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура выявила незаконную добычу полезных ископаемых на двух месторождениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что на Новопросветском перспективном участке строительных песков организация подготовилась к добыче на большей площади, чем предусмотрено планами развития горных работ и лицензией. На Першинском месторождении строительного камня недропользователь без технического проекта незаконно добывал ископаемые из вскрышных пород (пустая порода, покрывающая залежи полезного ископаемого) и перерабатывал их, чтобы получать «диатомит» (кремнистые отложения) различных фракций.

В отношении юридических лиц возбудили дела по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами). В Далматовский районный суд направлен иск о запрете вскрышных работ до получения разрешения. За ходом устранения нарушений и рассмотрения актов прокурорского реагирования установлен контроль.

Виталина Ярховска