Сочи вошел в топ направлений для бронирования компаниями в ноябре

Сочи занял третье место в топе направлений для бронирования компаниями в ноябре 2024 года. Курорт собрал 4% бронирований. В среднем путешественники отдыхают в городе пять дней. Средняя стоимость ночи составляет 3,6 тыс. руб., по данным исследования сервиса бронирования Твил. ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первое место забрал Санкт-Петербург с 11% бронированиями. В среднем туристы проводят в культурной столице два дня. Средний чек за одну ночь составляет 7,1 тыс. руб.

«Серебро» забрала Москва с 8% бронирований. Приезжие чаще всего остаются в столице России на два дня. Ночь размещениями обходится туристам в 10,2 тыс. руб.

В топ-10 также попали и другие города Краснодарского края. Восьмое место забрала Красная Поляна, где в среднем туристы проводят два дня. Средняя стоимость ночи составляет 13,8 тыс. руб.

Замыкает топ-10 Геленджик. В среднем путешественник остаются в городе на два дня. Средняя стоимость ночи размещения — 4,7 тыс. руб.

Мария Удовик