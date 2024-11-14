Башкирия только по 27% госпрограмм достигла высокого уровня освоения бюджета

В Башкирии за девять месяцев лишь по восьми государственным программам из 33 отмечен высокий уровень освоения финансовых средств. Как следует из сводного отчета о реализации госпрограмм, подготовленного региональным министерством экономического развития, всего с начала года освоено 66,5% средств, что в денежном выражении составило 220,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По источникам финансирования лучше всего тратятся средства, выделенные из федерального бюджета (освоено 31,4 млрд руб., или 70,2%). Из средств республиканского бюджета потрачены 177,9 млрд руб. (68% от предусмотренного объема финансирования). Бюджеты муниципалитетов освоены на 55,5% (500 млн руб.).

Из внебюджетных источников потрачено лишь 42,9% средств (10,3 млрд руб.).

Самый высокий показатель расходования финансов зафиксирован по программам «Развитие внешнеэкономических связей» (94,1%), «Развитие внутреннего и въездного туризма» (81,1%) и «Развитие торговли» (80%).

22 госпрограммы имеют средний уровень освоения средств (от 50,9% до 74,5%). Низкий уровень отмечен в развитии строительного комплекса и архитектуры (44,9%) и развитии и повышении и конкурентоспособности промышленности (36,7%). Хуже всего тратятся средства по госпрограмме «Экология и природные ресурсы» (9,8%). Объемы выделенного финансирования на каждую программу в отчете не указаны.

При этом целевые показатели достигнуты по таким госпрограммам, как «Развитие лесного хозяйства», «Доступная среда», «Управление государственными финансами», «Развитие науки и технологий», «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения» и «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера».

В отчете говорится, что в январе—сентябре прошлого года было освоено 67,2% финансирования, в стоимостном выражении — 248,4 млрд руб.

Идэль Гумеров