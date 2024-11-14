В Свердловской области до конца года произведут порядка 1,6 млрд куриных яиц

В 2024 году на предприятиях Свердловской области планируется произвести порядка 1,6 млрд куриных яиц — на 4,4 млн больше, чем в прошлом году, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным правительства, уровень самообеспечения региона этим продуктом достиг 109% благодаря увеличению объемов производства на трех ключевых птицефабриках Среднего Урала — Свердловской, Ирбитской и Нижнетагильской, при этом Свердловская птицефабрика является крупнейшим поставщиком куриных яиц: до конца года на предприятии планируют произвести свыше 1 млрд яиц, мощности компании позволяют также экспортировать продукт в соседние регионы, также предприятие само производит комбикорм для птиц.

Напомним, регионы Уральского федерального округа (УрФО) в первом полугодии 2024 года увеличили производство яйца на 2,8%, птицы на 0,1% и крупного рогатого скота на убой на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ирина Пичурина