КСП Челябинской области с начала года выявила нарушения почти на 8 млрд рублей

В январе-октябре 2024 года Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области выявила финансовые нарушения на общую сумму 7,9 млрд руб. В том числе на 3,4 млрд вследствие неустранимых ошибок, связанных с несоблюдением законодательства о бухгалтерском учете и контрактной системе в сфере закупок, сообщается в telegram-канале КСП региона.

По итогам проверок распорядители бюджетных средств устранили нарушения на общую сумму 2,3 млрд руб. Так, была актуализирована кадастровая стоимость земельных участков, введены в эксплуатацию ввод недострои, внесены корректировки в нормативную базу по оплате труда и стимулирующим выплатам.

«Общее восстановление в 2024 году составило почти 129 млн руб. Это и возврат средств в бюджетную систему, и выполнение дополнительных работ подрядными организациями»,— сообщает КСП региона.

В ведомстве отмечают, что за 10 месяцев объекты проверок исполнили 92 рекомендации КСП в части профилактики нарушений и решения системных проблем, а также внесли изменения в 233 локальных и нормативных акта.