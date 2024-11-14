«Трактор» всухую обыграл «Металлург»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в гостевом матче. Счет составил 4:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Дубль из «Трактора» оформил Андрей Светлаков, еще по шайбе в ворота противника забили Виталий Кравцов и Александр Шаров.

«Трактор» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 39 очков. «Металлург» располагается на шестой строчке с 27 баллами. Следующий матч «черно-белых» пройдет дома 17 ноября с московским «Динамо». «Металлург» же 16 ноября сыграет с самарским клубом «Лада».