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«Жизньмарт» выплатил по 1 млн рублей восьми отравившимся екатеринбуржцам

Сеть магазинов «Жизньмарт» выплатила по 1 млн руб. компенсации за отравление восьми пострадавшим, сообщил порталу Е1 основатель компании Иван Зайченко. Еще двоим деньги поступят до конца года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, сеть выплатила деньги всем обратившимся, чьи имена были изначально у Роспотребнадзора, которые принесли все документы. Процесс согласования документов и списков отравившихся занял несколько месяцев — компенсацию получили пострадавшие, которые смогли подтвердить, что заболели действительно после употребления продуктов из «Жизньмарта».

Он также отметил, что жалобы массово продолжали поступать после закрытия фабрик, сотрудничающих с компанией. «Люди приходили, жаловались уже на другую продукцию, Роспотребнадзор закрывал новые предприятия. Дошло до того, что все фабрики оказались закрыты, но жалобы продолжали валиться»,— рассказал бизнесмен.

В мае в Роспотребнадзор поступило 18 жалоб от покупателей магазина на заболевания острой кишечной инфекцией, вскоре суды начали приостанавливать работу поставщиков «Жизньмарта». Сеть собиралась выплатить по 1 млн руб. всем отравившимся уральцам, но после массовых жалоб не стала этого делать — всего поступило 300 жалоб, и компания планировала выплатить компенсацию 12 отравившимся. После проверок суды Екатеринбурга стали досрочно открывать поставщиков «Жизньмарта», на конец июня были открыты 10 из 11 фабрик.

Ирина Пичурина

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