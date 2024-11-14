Активность соискателей по поиску работы в Челябинской области выросла на треть

В октябре соискатели Челябинской области создали или обновили 108 тыс. резюме. Это на 34% больше, чем в октябре прошлого года, сообщает hh.ru.

Работодатели же за последний месяц разместили 37 тыс. вакансий, что на 11% больше октября 2023 года. На рынке труда в регионе сохраняется дефицит кадров. Однако сейчас конкуренция ближе к норме в 4 резюме на вакансию, отмечают в hh.ru. Если в январе текущего года на одну вакансию приходилось 2,3 резюме, сейчас показатель на уровне 2,9. При этом медиана предлагаемой зарплаты оказалась на одном уровне с ожидаемой — около 60 тыс. руб.

Виталина Ярховска