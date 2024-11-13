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AMCHI выступит на концерте перед матчем «Рубина» 22 ноября

22 ноября на «Ак Барс Арене» перед матчем с тольяттинским «Акроном» состоится концерт популярного исполнителя AMCHI. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Рубин».

Концерт начнется в 18:00, за час до старта футбольного матча. Встреча с «Акроном» стартует в 19:00.

AMCHI — псевдоним музыканта Артема Амчиславского, который активно работает в жанрах хип-хоп и R&B. Артист также является финалистом проекта «Песни» на ТНТ и экс-участником лейбла Black Star. Одной из его самых популярных композиций является трек «Прочь», собравший более 25 млн просмотров на YouTube.

Ранее, перед матчем «Рубина» выступила казанская певица «Дышать».

Анар Зейналов

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