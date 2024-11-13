Рост экономики Ростовской области к 2027 году прогнозируется на уровне 11%

Уже в следующем году ВВП Ростовской области может достигнуть 3 трлн руб., сейчас этот показатель составляет 2,6 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания региона со ссылкой на депутата Игоря Буракова.

По словам господина Буракова, который также возглавляет Агентство инвестиционного развития Ростовской области, топливом для роста экономики являются инвестиции. По его прогнозу, в течение трех лет их рост составит от 2% до 3% в год.

В бюджете на 2025-2027 годы планируется 64,3 млрд руб. выделить на поддержку экономики, в частности 7,3 млрд руб. на предоставление налоговых льгот инвесторам и малому бизнесу; 4,6 млрд руб. на поддержку агропромышленного комплекса; 1,8 млрд руб. на государственную поддержку бизнеса. Суммы могут измениться в большую сторону после утверждения средств, планируемых к поступлению из федерального бюджета.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», в заксобрании региона прошли первые слушания проекта областного бюджета на 2025-2027 годы. Он предусматривает, что доходы составят 341,3 млрд руб., а расходы — 332,6 млрд руб.

Ева Китаева