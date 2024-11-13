На Дону на реализацию проектов культуры потратили 300 млн рублей в 2024 году

Расходы на региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» в Ростовской области составили 295 млн руб. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь заявил на совещании под руководством зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Как сообщает пресс-служба донского правительства, большая часть из этих средств (263 млн руб.) поступила из федерального бюджета. Самая значительная сумма потрачена на ремонт учреждений культуры и закупку оборудования.

Новое оснащение появилось в 20 донских музеях и школах искусств, а также в театре драмы им. Горького и Музыкальном театре Ростова. Культурно-досуговые учреждения отремонтировали в Зимовниковском, Красносулинском и Семикаракорском районах, оборудование закупили для Шахтинского драмтеатра. Почти завершено оснащение Таганрогского художественного музея и военно-исторического комплекса «Самбекские высоты».

Дмитрий Ковалевский