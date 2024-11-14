В Татарстан поставят лекарства для лечения сахарного диабета на 53,4 млн рублей

В Татарстан поставят почти 22,8 тыс. упаковок лекарств Дапаглифлозин на сумму около 53,4 млн руб. для граждан на получение государственной социальной помощи. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Средняя стоимость одной упаковки Дапаглифлозина составляет более 2,3 тыс. руб. В одной упаковке лекарства находится 30 таблеток.

Заказчиком выступает Минздрав Татарстана. Лекарства поставят в 2 этапа:

13 тыс. упаковок (30,6 млн руб.) с 10 по 20 декабря 2024 года;

9,7 тыс. упаковок (22,8 млн руб.) с 20 мая по 1 июня 2025 года.

Согласно данным открытых источников, Дапаглифлозин показан взрослым пациентам с сахарным диабетом 2-го типа.

Диана Соловьёва