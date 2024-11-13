Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2025 году в Туапсинском районе введут туристический налог

На пятой сессии Совета Туапсинского муниципального округа депутаты утвердили введение туристического налога с 1 января 2025 года, обсудили финансирование учреждений дополнительного образования и ремонт инфраструктуры. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Ставка налога составит 1% с ежегодным увеличением до 5% к 2029 году. Выплаты будут рассчитываться на основе количества размещенных людей, минимальная сумма составит 100 руб. за номер. Уплачивать его будут юридические лица, в том числе отели, базы отдыха и здравницы, внесенные в реестр классифицированных средств размещения.

Собранные средства направят в муниципальный бюджет для улучшения инфраструктуры и благоустройства района. Власти считают, что новый налоговый сбор будет способствовать развитию туристической привлекательности Туапсе и обеспечит дополнительные ресурсы для поддержания городской среды.

На встрече рассмотрели ряд других вопросов, касающихся бюджета округа. Депутаты единогласно одобрили выделение средств на новогоднее оформление Туапсе, оснащение отремонтированного Центра детско-юношеского туризма, закупку оборудования для классов Станции юных техников, а также ремонт контейнерных площадок, сетей водоснабжения и дорожного покрытия на улице Новицкого.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...