В 2025 году в Туапсинском районе введут туристический налог

На пятой сессии Совета Туапсинского муниципального округа депутаты утвердили введение туристического налога с 1 января 2025 года, обсудили финансирование учреждений дополнительного образования и ремонт инфраструктуры. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Ставка налога составит 1% с ежегодным увеличением до 5% к 2029 году. Выплаты будут рассчитываться на основе количества размещенных людей, минимальная сумма составит 100 руб. за номер. Уплачивать его будут юридические лица, в том числе отели, базы отдыха и здравницы, внесенные в реестр классифицированных средств размещения.

Собранные средства направят в муниципальный бюджет для улучшения инфраструктуры и благоустройства района. Власти считают, что новый налоговый сбор будет способствовать развитию туристической привлекательности Туапсе и обеспечит дополнительные ресурсы для поддержания городской среды.

На встрече рассмотрели ряд других вопросов, касающихся бюджета округа. Депутаты единогласно одобрили выделение средств на новогоднее оформление Туапсе, оснащение отремонтированного Центра детско-юношеского туризма, закупку оборудования для классов Станции юных техников, а также ремонт контейнерных площадок, сетей водоснабжения и дорожного покрытия на улице Новицкого.

Мария Удовик