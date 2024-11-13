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Жителя Марий Эл обвиняют в распространении ложной информации о ВС РФ

Волжская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 35-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном распространении ложных сведений о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СК по Республике Марий Эл.

По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый разместил в одной из социальных сетей комментарии с заведомо ложной информацией, касающейся Вооруженных Сил Российской Федерации. Комментарии, опубликованные под постом о мемориальной доске погибшему военнослужащему, стали доступны широкому кругу пользователей.

Все собранные доказательства подтверждают его причастность к распространению ложных сведений.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Волжский городской суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов

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