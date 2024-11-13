Минюст предложил запретить регистрировать браки иностранцам из реестра МВД

Минюст России опубликовал проект приказа, вносящий поправки в регламент регистрации браков в России. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака с иностранцем, если он будет числиться в реестре контролируемых лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пояснительной записке отмечается, что работник ЗАГСа при приеме заявление о заключении брака должен будет проверять факт нахождения иностранца или лица без гражданства в реестре. Аналогичную проверку планируют ввести и в день регистрации. Нахождение заявителя в списках будет считаться основанием для отказа в регистрации брака.

Ожидается, что изменения в административный регламент вступят в феврале 2025 года. Тогда же начнет работу реестр контролируемых лиц, ведением которого займется МВД.

Президент России Владимир Путин подписал 8 августа закон о расширении депортационных полномочий МВД. Документ предусматривает создание «реестра контролируемых лиц» с февраля 2025 года, в который будут попадать иностранцы, нарушившие российское законодательство. Попавшим в списки МВД будет запрещено регистрировать юрлица и ИП, приобретать и регистрировать имущество, открывать банковский счет, а также заменять водительские права. Также были внесены поправки в Семейный кодекс, согласно которым запрещается заключение брака между гражданами, если один из них числится в реестре.

Подробнее о реестре — в публикации «Ъ» «Правонарушения ждут перечня».