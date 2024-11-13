В Ростове планируют увеличить стоимость пребывания в детских садах

Стоимость пребывания детей в ростовских детских садах может быть увелиена вдвое. Соответствующий проект появился на сайте администрации города.

За полный день пребывания ребенка до трех лет в детском саду родителям будет необходимо заплатить 139 руб. вместо 61 руб., а за ребенка в возрасте от трех до семи лет — 168 руб. вместо 71 руб.

Плата не взимается за уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-членами семьи участника СВО, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией.

Ева Китаева