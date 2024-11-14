Челнинская компания планирует закупить битум на 1,2 млрд рублей

Набережночелнинское ООО «Предприятие автомобильных дорог» планирует закупить 40 тыс. тонн битума для дорожного строительства. Начальная стоимость контракта составляет 1,2 млрд руб. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Тендер предполагает поставку битума марки 70/100, соответствующего ГОСТу, на производственную базу компании в Набережных Челнах. От участников требуется предоставить сертификаты, подтверждающие качество продукции.

Электронный аукцион состоится 3 декабря 2024 года, прием заявок завершится 2 декабря.

ООО «Предприятие автомобильных дорог» (ПАД) — одно из крупнейших предприятий Набережных Челнов, созданное в 1994 году для решения задач городского благоустройства. Компания обслуживает 1093 километра дорог, 500 остановок общественного транспорта, 29 мостов и 31 подземный переход. На балансе ПАД также числятся 150 светофорных объектов и более 6 тысяч дорожных знаков, которые по договору обслуживает ООО «Транссигнал».

В структуру предприятия входят две автоколонны, четыре дорожных ремонтно-эксплуатационных участка и асфальтобетонный завод. Парк компании насчитывает 333 единицы техники, включая 167 машин для зимнего обслуживания дорог и тротуаров.

Анар Зейналов