Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Мишкинском районе Башкирии переназначили главу администрации

Совет депутатов Мишкинского района Башкирии проголосовал за назначение Павла Трапезникова главой районной администрации на второй срок. Контракт с ним заключен на четыре года.

Павел Трапезников родился в 1976 году в Балхаше (Казахстан). В 1999 году он отучился в Бирском педагогическом институте на учителя английского и французского языков. Второе высшее образование господин Трапезников получил в 2004 году в Башкирском государственном университете по специальности «юриспруденция».

Карьера Павла Трапезникова началась в 1999 году с должности судебного пристава-исполнителя. Затем он работал налоговым инспектором, главным юрисконсультом в бирском отделении Пенсионного фонда России, директором дополнительного офиса Социнвестбанка в Благовещенске, а также главным экономистом и управляющим офиса Россельхозбанка в Бирске. С 2018 по 2019 год Павел Трапезников был заместителем главы администрации Бирского района.

С 2019 года он занимает пост главы администрации Мишкинского района.

Идэль Гумеров

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...