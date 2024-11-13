В Мишкинском районе Башкирии переназначили главу администрации

Совет депутатов Мишкинского района Башкирии проголосовал за назначение Павла Трапезникова главой районной администрации на второй срок. Контракт с ним заключен на четыре года.

Павел Трапезников родился в 1976 году в Балхаше (Казахстан). В 1999 году он отучился в Бирском педагогическом институте на учителя английского и французского языков. Второе высшее образование господин Трапезников получил в 2004 году в Башкирском государственном университете по специальности «юриспруденция».

Карьера Павла Трапезникова началась в 1999 году с должности судебного пристава-исполнителя. Затем он работал налоговым инспектором, главным юрисконсультом в бирском отделении Пенсионного фонда России, директором дополнительного офиса Социнвестбанка в Благовещенске, а также главным экономистом и управляющим офиса Россельхозбанка в Бирске. С 2018 по 2019 год Павел Трапезников был заместителем главы администрации Бирского района.

С 2019 года он занимает пост главы администрации Мишкинского района.

Идэль Гумеров