«Полет» домой

В Челябинске Центральный районный суд отправил экс-генерального директора радиозавода «Полет» (входит в «Ростех») Александра Нестерова и бывшего коммерческого директора Андрея Белимова под домашний арест. Оба являются фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщали источники, их обвиняют в приемке и оплате невыполненных работ по государственному оборонному заказу. По словам адвоката, фактически расследование завершено и передано в суд для вынесения приговора. Александр Нестеров и Андрей Белимов не признают вину в содеянном.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководители радиозавода не признают вину в злоупотреблении полномочиями

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Экс-руководители радиозавода не признают вину в злоупотреблении полномочиями

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения экс-генеральному директору радиозавода «Полет» Александру Нестерову и бывшему коммерческому директору предприятия Андрею Белимову, обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями. Они находились в СИЗО в течение года. Фигурантов отправили под домашний арест. Информацию об этом “Ъ-Южный Урал” подтвердили в пресс-службе суда.

По словам адвоката господина Белимова Константина Акулича, фактически расследование уже завершено, поэтому обвиняемые не смогут ему воспрепятствовать.

«Раньше следствие находилось в активной фазе: выяснялись и допрашивались свидетели, изымались вещественные доказательства, проводились экспертизы. Следствие собрало все что хотело. Прокурор счел это достаточным и направил выявленные сведения в суд, поэтому подсудимые уже не смогут каким-либо образом воспрепятствовать расследованию»,— рассказал “Ъ-Южный Урал” адвокат обвиняемых Константин Акулич.

По его словам, изначально гособвинитель настаивал на продлении Александру Нестерову и Андрею Белимову меры пресечения в виде заключения под стражу на шесть месяцев, однако суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о ее смягчении.

Адвокат также подчеркнул, что оба подсудимых не признают вину в содеянном. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Александра Нестерова и Андрея Белимова состоится в Центральном районном суде Челябинска 25 ноября.

Экс-генеральный директор челябинского радиозавода «Полет» Александр Нестеров был задержан в Москве в ноябре 2023 года сотрудниками ФСБ. Бывшего коммерческого директора предприятия Андрея Белимова задержали в тот же период в Санкт-Петербурге. Их доставили в Челябинск для избрания меры пресечения и допросов. Оба фигуранта возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий были заключены под стражу.

Источники в правоохранительных органах сообщали “Ъ-Южный Урал”, что бывших топ-менеджеров радиозавода «Полет» подозревают в принятии и оплате фактически невыполненных работ по изготовлению аэронавигационного оборудования нового поколения в рамках государственного оборонного заказа. Следствие считает, что их действия нанесли ущерб государству в размере 100 млн руб., привели к финансовым трудностям на предприятии, сокращению большого количества сотрудников и невыплате им заработной платы.

Александр Нестеров и Андрей Белимов отрицали свою причастность к преступлению. Их адвокаты сообщали, что финансовые проблемы на радиозаводе возникли из-за деятельности нового руководства, а нарушения при приемке образцов аэронавигационного оборудования были вовремя устранены.

Челябинский радиозавод «Полет» основан в 1952 году, а зарегистрирован как акционерное общество в 1991-м. Предприятие занимается производством радиолокационной, радионавигационной, коммуникационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и многого другого. В 2004 году радиозавод «Полет» вошел в состав концерна радиостроения «Вега», который также спустя десять лет стал частью структуры государственной корпорации «Ростех». Александр Нестеров работал генеральным директором радиозавода «Полет» с сентября 2018-го по апрель 2023 года. После его увольнения место руководителя занял бывший депутат Челябинской городской думы Дмитрий Довженко. В настоящий момент предприятием руководит Алексей Науменко.

В июле текущего года Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление екатеринбургской компании «Производственно-коммерческое предприятие “Росспецсталь”» о признании АО «Челябинский радиозавод “Полет”» банкротом. Сумма требований составляла более 4 млн руб. В дело о банкротстве впоследствии вступили еще девять кредиторов. Однако суд в августе отказался рассматривать дело о признании «Полета» финансово несостоятельным, установив, что радиозавод частично оплатил задолженность перед «Росспецсталью» в размере 390 тыс. руб. В результате сумма требований снизилась до 3,6 млн руб., из которых основной долг — 2,94 млн руб., проценты за пользование чужими деньгами — 641,3 тыс. руб. Суд учел, что радиозавод является стратегическим предприятием, поэтому основной долг в размере менее 3 млн руб. не является основанием для возбуждения дела о банкротстве.

Заявление «Росспецстали» о признании «Полета» финансово несостоятельным стало четвертым с декабря 2023 года. В результате по всем делам суд прекратил производство.

С 2022 года радиозавод «Полет» трижды попадал в санкционные списки Евросоюза.

Ольга Воробьева