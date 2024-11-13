В Челябинске 830 человек эвакуировались из школы из-за пожара

В челябинском микрорайоне Чурилово произошел пожар в школе №116. Из здания эвакуировались 830 детей и сотрудников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Днем 13 ноября поступило сообщение о сработке системы оповещения о пожаре в школе, расположенной на улице Конструктора Духова. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в раздевалке на первом этаже горели вещи на площади 2 кв. м. Возгорание ликвидировали сотрудники учебного заведения с помощью порошкового огнетушителя до прибытия пожарных.

Также до приезда экстренных служб из школы эвакуировались 830 человек, в том числе 800 детей. Никто не пострадал. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.