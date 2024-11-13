Банк Уралсиб расширил платежи в национальных валютах для участников ВЭД

Банк Уралсиб расширил возможности расчетов в национальных валютах стран-контрагентов для бизнес-клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

С 18 ноября 2024 года доступны расчеты в казахстанских тенге (KZT), азербайджанских манатах (AZN) и вьетнамских донгах (VND), а также появились дополнительные маршруты отправки китайских юаней (CNY) в банки материкового Китая.

Узнать стоимость расчетов и особенности оформления платежных поручений можно, обратившись к своему персональному валютному контролеру или на горячую линию ВЭД — 8(800) 250-57-57 (доб 063-3276 / 070-3058), consultant_ved@uralsib.ru.

Более подробно об услугах РКО и других продуктах для бизнеса можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону: 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»