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Юрий Слюсарь предложил не учитывать доходы донских семей при выплате маткапитала

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил депутатам донского заксобрания внести поправки в областной закон «О региональном материнском капитале», в соответствии с которыми донские семьи будут получать региональный маткапитал без учета уровня дохода при рождении третьего и последующих детей. Законопроект опубликован на сайте правительства региона.

В случае принятия законопроекта С 1 января 2025 года размер выплат составит 150 тыс. 842 руб.

Средства можно направить в основном на улучшение жилищных условий, образование, лечение детей, приобретение транспорта, а также компенсацию расходов на газификацию.

Областной закон «О региональном маткапитале» был принят в 2012 году. За это время поддержку получили 57,8 тыс. семей. Из них 2,7 тыс. – в текущем году.

Анастасия Казуков

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