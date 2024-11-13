Екатеринбург вошел в топ-3 городов-миллионников с самой дорогой арендой однушек

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 38,4 тыс. руб. Как следует из данных аналитиков «Движение.ру», это около 46% от средней зарплаты по городу (83 тыс. руб.). Уральская столица заняла второе в рейтинге городов-миллионников с самой дорогой арендой однушек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге можно арендовать в среднем за 55,2 тыс. руб., трехкомнатную — за 75,2 тыс. руб. Самые дорогие квартиры находятся в Москве: за 78 тыс. руб. можно арендовать однокомнатную, двухкомнатную — за 110,3 тыс. руб., трехкомнатную — за 148,6 тыс. руб.

Тюмень находится на предпоследнем месте в рейтинге. Однокомнатную квартиру там можно арендовать за 24,9 тыс. руб., за 32,9 тыс. руб. — двухкомнатную, за 48 тыс. руб. — трехкомнатную.

Полина Хабарова