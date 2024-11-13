Экс-главу сельсовета в Курганской области будут судить за растрату

Щучанский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Курганской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы сельского совета в Сафакулевском районе, обвиняемого по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, растрата). Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным следствия, в 2021 году глава сельсовета не поставил на баланс местных властей переданное администрацией района оборудование котельной. Он демонтировал его и сдал по частям в металлолом. Бюджету сельского совета был причинен ущерб в размере не менее 146 тыс. руб. Из них 104 тыс. руб. курганец потратил, оплатив услуги работников по демонтажу и перевозке оборудования, а суммой в 42 тыс. руб. распорядился по своему усмотрению.

Вину бывший глава сельсовета признал полностью, в содеянном раскаялся и полностью возместил ущерб. В настоящее время следствие завершено, собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска