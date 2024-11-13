Медийное агентство AMG примет участие в Национальном рекламном форуме

В Москве стартовал Национальный рекламный форум (НРФ), который будет проходить с 12 по 15 ноября на площадках кинотеатра «КАРО» и Lotte Hotel Moscow. Крупнейшее отраслевое мероприятие в России посетят несколько тысяч специалистов в области маркетинга, PR и коммуникаций, в том числе одно из ключевых медийных агентств уральского рекламного рынка AMG.



«Это крупнейшее событие в рамках всего делового календаря в рекламной отрасли, в котором мы ежегодно участвуем. Здесь можно "сверить часы", узнать о последних трендах и инструментах, которые придут в регионы в ближайшие пару лет. Безусловно это позволяет повысить компетентность и качество знаний всей команды, ведь именно за экспертизой рекламодатели обращаются в агентство»,— пояснил директор AMG Сергей Балакирев.

По словам управляющего партнера агентства Александра Соловьева, помимо обучения в рамках форума можно наладить связь с коллегами, поделиться опытом, оценить свои бизнес-идеи и планы. «НРФ — отличная возможность показать себя как инновационная и интересная компания, в том числе для рекламодателей, часть которых прибыла на форум в составе нашей делегации. Совместное участие в таком крупном мероприятии стимулирует развитие регионального рынка рекламы и повышает лояльность наших партнеров»,— отметил он. Сергей Балакирев добавил, что совместные выезды на форум стали для агентства и его клиентов традицией: «Это очень удобно, поскольку крупные компании стараются завершить процессы медиапланирования и баинга в декабре, и на НРФ мы можем обсудить планы на предстоящий год».

Участие в форуме для приехавших в составе делегации рекламодателей это тоже возможность научиться чему-то новому и провести чекап собственных стратегий. «Огромное спасибо коллегам за долголетнее плодотворное сотрудничество с нами и возможность принять участие в НРФ. Это показывает прозрачность их работы и то, что они действуют в соответствии со всеми современными трендами,— подчеркнул коммерческий директор компании "Синара-Девелопмент" Александр Щепкин.— Поскольку инструментарий на рынке всегда меняется, мы следим за появлением новых методов и лайфхаков к старым — это то, за чем я еду на форум». Всего в рамках деловой программы НРФ пройдет более 50 различных тематических сессий, дискуссий и конференций, на которых эксперты и участники рынка могут обсудить вызовы и возможности, стоящие перед ними и отраслью.

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