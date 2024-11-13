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Определены направления реализации бюджета Ростовской области на 2025 — 2027 годов

В законодательном собрании прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2025-2027 года. Основными направлениями реализации бюджета стали образование, здравоохранение и национальные проекты. Об этом сообщает пресс-служба парламента Ростовской области.

На развитие сферы образования в 2025 году планируется выделить 86,9 млрд руб., на социальную политику – 83,5 млрд руб., на национальную экономику – 47,2 млрд руб., на здравоохранение – 36 млрд руб., на ЖКХ – 16,9 млрд руб.

По словам заместителя губернатора – министра финансов Лилии Федотовой, суммы могут измениться в большую сторону, так как еще не утверждены средства, поступающие из федерального бюджета.

В 2025 году доходы составят 341 млрд руб., а расходы - 332 млрд руб. Ранее принятым в 2023 году законом «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» доходы бюджета 2025 года преду3сматривались в сумме 324 млрд руб., а расходы - 315 млрд руб.

Бюджет на 2025 год планируется с профицитом в 8,7 млрд руб. Более 80% всех доходов – это собственные налоговые и неналоговые поступления.

Проект областного бюджета рекомендован к рассмотрению и принятию на очередном заседании законодательного собрания Ростовской области.

Ева Китаева

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