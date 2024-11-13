На «Тагмете» официально сменилось руководство

Новым управляющим директором «Тагмета» назначен Виктор Новиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Виктор Новиков до настоящего времени возглавлял другие активы ТМК — Ярцевский металлургический завод и екатеринбургский «ТМК-Техсервис». Его стаж в металлургической отрасли насчитывает 45 лет, из которых 35 лет господин Новиков занимал руководящие должности.

Одновременно произошли новые кадровые назначения на должность главного инженера, директоров по управлению персоналом, по экономике и финансам, по качеству и коммерческого директора .

Сотрудники, занимавшие эти посты ранее, продолжат работу в «Тагмете» или в ТМК. Прежний глава предприятия, Сергей Билан, возглавлявший организацию с 2016 года, станет вице-президентом ТМК. Кроме того, он продолжит работу в качестве депутата в Законодательном собрании Ростовской области.

Дмитрий Ковалевский