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В Уфимском районе двое экс-полицейских обвиняются в получении взятки

Уфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих бывших сотрудников отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы районного отдела МВД, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Они признаны виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что с января 2022 года по май 2023 года полицейские вместе со своим коллегой, патрулируя территорию Уфимского района, задержали троих нетрезвых водителей и потребовали у них взятку в размере 20 тыс. руб. с каждого за несоставление протоколов.

Полицейские разделили деньги между собой и отпустили нарушителей. Кроме того, они получали деньги за то, что не применяли меры ответственности к нарушителям требований миграционного законодательства.

Преступления выявила служба собственной безопасности МВД по Башкирии. Полицейские уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Они частично признали вину.

Суд приговорил их к восьми и девяти годам в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в полиции на четыре с половиной года и пять лет, а также конфисковал полученные ими деньги.

В отношении третьего участника ранее также был вынесен обвинительный приговор.

Майя Иванова

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