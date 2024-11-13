В Уфе восстановили в школе учителя, которую обвиняют в буллинге детей

Орджоникидзевский райсуд Уфы восстановил Ларису Удинцеву в должности учителя истории и обществознания в школе №69. В ее пользу также взыскали около 314 тыс. руб. в качестве зарплаты за время вынужденного прогула и 20 тыс. руб. компенсации морального вреда, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, Лариса Удинцева просила восстановить ее на работе со 2 августа. По ее словам, в школе сложился порядок, согласно которому учителя, которым была назначена пенсия, увольнялись, а затем вновь принимались для получения выплат и перерасчета пенсии по согласованию с руководством, но ее вакансию успели занять. Несмотря на это, учительница, указывается в иске, продолжала выполнять все возложенные на нее функции, в частности, участвовала в летних заседаниях педсовета по приему детей в 10 класс, а в ее классе на рабочем месте остались личные вещи.

Представитель школы просил отказать в удовлетворении иска, отмечая, что процедура увольнения была соблюдена.

«Факт сложившейся практики увольнения с целью перерасчета пенсии и возвращение в штат сотрудников подтвердила и делопроизводитель МАОУ Назирова Л.Г.»,— говорится в решении суда.

В конце октября в телепрограмме «Вести» вышел сюжет о Ларисе Удинцевой. В нем родители некоторых учеников заявили, что учительница многие годы доводит их детей до нервного срыва, оказывая психологическое давление, а в беседах со взрослыми — прибегает к угрозам и оскорблениям. Родители, говорилось в сюжете, просят уволить учителя. Госпожа Удинцева претензии отрицала. «Слышать это неприятно. Есть, конечно, недовольные. И родители, и дети обижаются. Но это субъективно. На каждый роток не накинешь платок»,— заявила она журналистам.

Венера Хисамова