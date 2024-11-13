Участок Серовского тракта перекрыт из-за грузовика, улетевшего в кювет

В Свердловской области на 317 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов ограничено движение из-за грузовика, улетевшего в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «КамАЗ» не справился с управлением, а затем съехал с проезжей части в кювет. На месте происшествия работает экипаж ДПС. Сейчас проводятся процессуальные действия.

Полина Хабарова