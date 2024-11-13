Ученые впервые обнаружили в Дону черноморскую кефаль сингиля

Специалисты Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ) обнаружили черноморскую кефаль сингиля на ихтиологической площадке рыбопропускного шлюза Кочетовского гидроузла на реке Дон. Как сообщает пресс-служба научного учреждения, ранее этот вид рыб никогда не был зарегистрирован в Дону.

Сингиль – это морская рыба семейства кефалевых. Она обитает в толще воды, преимущественно в прибрежной зоне морей, заходит в заливы и эстуарии рек, иногда встречается в пресной воде. Этот вид рыб обитает в Восточной Атлантике у берегов Европы и Африки, Средиземном, Черном, Азовском, а также Каспийском морях.

Для ихтиофауны Азовского моря кефаль-сингиль является сезонным мигрантом. Раньше на распространение этого вида рыб оказывала влияние низкая соленость водоема. Однако с 2007 наблюдается повышение солености, что привело к расширению ареала сингиля.

Анастасия Казуков