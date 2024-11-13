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Высокое значение ОПК для российской экономики

12 ноября 2024 года в Уфе в рамках Российского промышленного форума состоялось совместное заседание комиссии РСПП по ОПК, межведомственной рабочей группы коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и координационного совета отделений РСПП в Приволжском федеральном округе на тему «Потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса ПФО для реализации новых национальных проектов технологического суверенитета в рамках диверсификации».

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В заседании приняли участие председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов, заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий, сопредседатель комиссии РСПП по ОПК Михаил Дмитриев, председатель МРГ коллегии ВПК по диверсификации Вячеслав Шпорт, заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Салават Хусаинов, руководители ряда башкирских предприятий ОПК и другие официальные лица.

Участники заседания высоко оценили значение ОПК для всей российской экономики, обсудили проблемы развития промышленных предприятий в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ, дефицита кадров и низкого уровня вузовской подготовки инженерно-технических работников. Также вниманию комиссии были представлены достижения в области диверсификации производства и импортозамещения на примере башкирских ПАО «ОДК-УМПО» и АО УАП «Гидравлика».

Председатель Башкирского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Гурин, комментируя итоги заседания комиссии ОПК, отметил: «Наше региональное отделение РСПП выступило партнером Российского промышленного форума. Сегодня предприятия ОПК выступают лидерами отечественной промышленности в области высоких технологий. Они формируют спрос на высокотехнологичную продукцию и в гражданской сфере. Поэтому выбор площадки форума для заседания комиссии ОПК открывает новые связи и новые возможности для развития башкирской промышленности, диверсификации и кооперации с предприятиями из других регионов страны».

ООО «Башкирэнерго»

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