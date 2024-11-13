Дефицит бюджета Курганской области в 2025 году составит 6,4 млрд рублей

Депутаты комитетов по региональной политике и местному самоуправлению, по социальной политике, по законодательству и государственному строительству Курганской областной думы рассмотрели проект закона о региональном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Дефицит прогнозируется в размере 6,4 млрд руб., сообщает пресс-служба думы.

Законопроект предполагает, что в 2025 году расходы областной казны составят 81,7 млрд руб. При этом планируется рост собственных доходов, они прогнозируются в размере 43,7 млрд руб. Общий объем доходов составит 75,2 млрд руб. Депутаты большинством голосов рекомендовали принять проект закона в первом чтении.

Виталина Ярховска