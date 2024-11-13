Экс-замглавы Нефтеюганска подозревается в мошенничестве на 17 млн рублей

Бывший заместитель главы Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) подозревается в мошенничестве на 17 млн руб. при строительстве художественной галереи. Как сообщили в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159, п. П. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (мошенничество с использованием должностных полномочий). По данным источника «Ъ-Урал», речь идет об Алексее Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как считает следствие, подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с тремя предпринимателями и неустановленными должностными лицами администрации города. Делал он это с целью систематического извлечения прибыли путем хищения бюджетных средств.

Не проводив аукцион, они незаконно арендовали земельный участок под строительство художественной галереи и построили на нем объект капстроительства, не отвечающий требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям. После чего этот объект ввели в эксплуатацию и приобрели его у города на льготных условиях. Использовать по назначению его не планировали. Общий ущерб бюджету города составил более 17 млн руб.

Как сообщил источник «Ъ-Урал», здание находится в 17 мкр. Нефтеюганска. Было заявлено, что там расположится художественная галерея, выполняющая образовательные функции, но в итоге в здании разместился магазин «Магнит». Продажа участка состоялась в январе 2023 года, но проектная документация с расхождениями была подготовлена еще раньше.

В отношении трех индивидуальных предпринимателей, которые были соучастниками и аффилированными лицами бывшего вице-мэра, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Алексей Бондаренко находился на посту заместителя главы Нефтеюганска с февраля 2023 года, после ухода с должности Елены Абрамовой по обвинению в коррупции. Он занимался координацией и контролем деятельности департаментов градостроительства, земельных отношений, муниципального имущества. До прихода в администрацию Алексей Бондаренко работал в ООО «Проектная группа Югра-Проект».

Полина Хабарова, Анна Капустина