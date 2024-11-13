Из Челябинска отправили первую партию троллейбусов в Калининград

Челябинский завод городского электрического транспорта (ЧЗГТ, входит в группу «Синара») изготовил 13 троллейбусов для Калининграда. Первые четыре машины с увеличенным автономным ходом до 40 км отправлены заказчику, сообщает пресс-служба холдинга «Синара — транспортные машины».

В ближайшие дни на заводе-изготовителе пройдет процедура приемки оставшихся троллейбусов, после чего они будут готовы к транспортировке. Все машины должны прибыть в Калининград

в конце ноября — начале декабря. Троллейбусы для этого города выполнены в желто-зеленой цветовой гамме в соответствии с действующим требованиям к экстерьеру общественного транспорта. В машинах установлены системы автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации, ГЛОНАСС, кондиционеры, анатомические сидения с антивандальным покрытием, автоматические системы пожаротушения, USB-слоты для подзарядки гаджетов.

Генеральный директор «Синара — Городские машины» Сергей Шунин сообщил, что в Калининграде планируется открыть «точку сервиса» со складом запчастей. «Цель — создать максимально удобные условия эксплуатации. Тогда все жалобы и ремонтные случаи будут оперативно зафиксированы, а запчасти для эффективного восстановления работы предоставлены. Как итог — коэффициент технической готовности троллейбусов будет постоянно повышаться, а простои сведутся к минимуму», – рассказал гендиректор. По его словам, подобные локальные точки сервиса планируется открыть во всех регионах присутствия транспорта, изготовленного на челябинском заводе.