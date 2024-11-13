Срок продажи квартир на вторичном рынке в Челябинске вырос в полтора раза

В октябре 2024 года срок экспозиции квартир на вторичном рынке Челябинска составил 69 дней. Это на 49% больше показателя октября прошлого года, когда в среднем объявление оставалось активным 47 дней. При этом город стал лидером по количеству предложений со скидками, сообщает «Яндекс. Недвижимость».

Доля продавцов, снижавших цену в объявлении, составила 50,8% против 33,4% в октябре 2023 года. Это самый большой показатель среди российских мегаполисов. По уровню скидок Челябинск находится на втором месте с дисконтами в среднем в 4,8%. За год скидки увеличились на 1,4%. Больше снижают цены на вторичное жилье только в Перми — на 4,9% в среднем.

Виталина Ярховска