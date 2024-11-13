На Первенстве мира в Бразилии 14-летний шахматист с Урала выиграл бронзу

Во Флорианаполисе (Бразилия) завершилось Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. В турнире по решению шахматных композиций 14-летний воспитанник шахматного клуба «Дебют», созданного корпорацией «ВСМПО-Ависма», Алексей Прохоров выиграл бронзу. Как сообщили в пресс-службе компании, в соревнования по классическим шахматам спортсмен набрал 7 очков из 11 возможных и занял 15 строчку в турнирной таблице, опередив 118 соперников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 14-летний воспитанник шахматного клуба «Дебют» (Верхняя Салда, Свердловская область) Алексей Прохоров выиграл бронзу в турнире по решению шахматных композиций на Первенстве мира Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма» 14-летний воспитанник шахматного клуба «Дебют» (Верхняя Салда, Свердловская область) Алексей Прохоров Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма» Первенство мира в Бразилии Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма» Следующая фотография 1 / 3 14-летний воспитанник шахматного клуба «Дебют» (Верхняя Салда, Свердловская область) Алексей Прохоров выиграл бронзу в турнире по решению шахматных композиций на Первенстве мира Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма» 14-летний воспитанник шахматного клуба «Дебют» (Верхняя Салда, Свердловская область) Алексей Прохоров Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма» Первенство мира в Бразилии Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма»

Уроженец Верхней Салды был единственным представителем Свердловской области на Первенстве мира. Всего в состав сборной России вошло 17 спортсменов в разных возрастных категориях.

Уральский шахматист провел победные партии с соперниками из Монголии, Бельгии, Чили, Норвегии, Италии и Узбекистана, а также сыграл вничью с американским и вьетнамским шахматистами.

Алексей Прохоров с 11 лет является кандидатом в мастера спорта по шахматам и входит в число сильнейших спортсменов страны. Он неоднократно становился призером Кубка России. В прошлом году в первенстве мира в Италии Алексей Прохоров занял 12 строчку турнирной таблицы из 165 спортсменов и стал чемпионом на юношеском первенстве Азии по шахматам среди юношей до 14 лет. Его поездки спонсировал благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова (акционер «ВСМПО-Ависма»).

Поддержку и поздравления призеру высказали спортсмены, артисты и музыканты со всей России. «Его достижения на международной арене — результат усердной работы, целеустремленности и любви к шахматам. Алексей живет в небольшом городе Верхняя Салда, где активно поддерживают шахматы. Искренне верю, что это начало блестящей карьеры в шахматном спорте, и впереди еще много новых свершений и побед»,— подчеркнул полпред президента в УрФО Артем Жога.

Анастасия Реутова